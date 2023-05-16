Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

Грузинский национальный перевозчик будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания "Азимут" 19 мая будет ежедневно выполнять авиарейсы из Москвы в Тбилиси и обратно.

15 мая сообщалось, что российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года.