Пытаются отвлечь своих избирателей войной, создавая угрозы, - Володин о западных лидерах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что век западных лидеров как политиков будет коротким, поскольку избиратели не простят им сегодняшних действий.

"Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца – это люди прошлого, их не будет в будущем прекрасном мире. Они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном. Им этого не простят и их собственные граждане. И вы увидите, что их век политический закончится. Под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд. Давайте из этого исходить", - заявил спикер Госдумы на пленарном заседании палаты.

"Они пытаются отвлечь своих избирателей войной, создавая угрозы. Макрон проиграл бы выборы Марин ле Пен сегодня", - считает Володин.

"О Байдене что говорить – просто больной человек", - продолжил комментировать спикер.

"Что же касается Шольца… То, что он сделал, фактически уничтожая экономику Германией, а самое главное – отношения, которые десятилетиями восстанавливались между СССР, Россией и Германией, сегодня его действиями поставлен на них крест. Ему этого не простят, он лег под Вашингтон, Брюссель и занимается поставкой оружия на Украину. Скорее всего, есть ниточки, за которые дергают, чтобы он выполнял грязную роль", - резюмировал спикер Госдумы.