Набиуллина допустила возможность обмена заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок", допустила возможность обмена заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе.

По ее словам, пишет ТАСС, если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателем выходят на наш рынок – это выход из блокировки.

Напомним, в середине марта Набиуллина не стала комментировать публикации о поиске властями западных стран "спрятанных" российских денег. Якобы далеко не все российские резервы и активы удалось заморозить, и часть из них Россия продолжает использовать.