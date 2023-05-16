На Урале СК проверит стоматологию, где 85-летней пациентке повредили челюсть
В уральском городе Верхняя Пышма разбираются в обстоятельствах возможного ненадлежащего оказания медпомощи пожилой женщине.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 85-летняя пациентка обратилась в стоматологию по поводу беспокоящего ее зуба. Однако в ходе процедуры удаления зуба женщине была повреждена челюсть. В результате ей потребовалось еще одно медицинское вмешательство, но уже в другом учреждении.
Сейчас проводится проверка, следователи СКР выясняют все обстоятельства случившегося. Как заверили в ведомстве, этой ситуации будет дана объективная правовая оценка.
Напомним, весной этого года в Екатеринбурге стоматологическая клиника выплатила своей клиентке более 200 тысяч рублей. Причиной стали некачественные услуги по изготовлению протеза.