На Урале СК проверит стоматологию, где 85-летней пациентке повредили челюсть

В уральском городе Верхняя Пышма разбираются в обстоятельствах возможного ненадлежащего оказания медпомощи пожилой женщине.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 85-летняя пациентка обратилась в стоматологию по поводу беспокоящего ее зуба. Однако в ходе процедуры удаления зуба женщине была повреждена челюсть. В результате ей потребовалось еще одно медицинское вмешательство, но уже в другом учреждении.

Сейчас проводится проверка, следователи СКР выясняют все обстоятельства случившегося. Как заверили в ведомстве, этой ситуации будет дана объективная правовая оценка.

Напомним, весной этого года в Екатеринбурге стоматологическая клиника выплатила своей клиентке более 200 тысяч рублей. Причиной стали некачественные услуги по изготовлению протеза.