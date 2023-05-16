16 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Минобороны России

МО РФ: В Киеве ударом ракеты "Кинжал" уничтожен комплекс ПВО Patriot

Вооруженные силы РФ уничтожили американский ЗРК Patriot на Украине.

"Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 16 мая объекты военного назначения на территории Киева и Киевской области подверглись мощному ракетному удару ВС РФ.

10 мая Пентагон заявил, что украинские военные сбили с помощью американской системы ПРО Patriot российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Российские ведомства это заявление не комментировали, однако военные эксперты поставили его под сомнение.

Теги: Patriot, Кинжал, Киев


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