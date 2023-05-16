В МВД Свердловской области появилось УБК для борьбы с киберпреступлениями

В УМВД Свердловской области появилось УБК - Управление по борьбе с киберпреступлениями. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Изменения в областном главке произошли после Указа президента РФ № 688 от 30 сентября 2022 года. За последние четыре месяца, каждое восьмое преступление было связано с мошенническими действиями при помощи IT-технологий. Всего от киберпреступников свердловчане потеряли 670 млн рублей.

"Главной задачей УБК является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием Интернет-ресурсов. Это то, чем ранее занимался не безызвестный отдел "К", личный состав которого вошел в новое подразделение. Теперь именно эта служба будет координировать деятельность всех оперативных подразделений гарнизона по противодействию фактам обмана людей", - отметил полковник Горелых.

По его словам, начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Александр Мешков уже назначил на должность руководителя УБК опытного офицера полковника полиции Евгения Полупанова.

Евгений Владимирович родился 25 октября 1981 года в Волгограде. В 2004 году он окончил Волгоградский государственный университет, после чего переехал в Екатеринбург и начал работать в органах внутренних дел. Карьера Полупанова началась с Ленинского РУВД в должности эксперта – криминалиста. Затем он долгое время работал в отделе "К", который возглавил в 2011 году.

За успехи в службе имеет ряд наград, в том числе медали "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в службе" III и II степени, "За доблесть в службе", "За боевое содружество" и именной кортик.