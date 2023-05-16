16 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Официальный информационный канал Администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске автомобиль провалился в яму

В Ханты-Мансийске по улице Мира, 127А образовался провал, в который угодил автомобиль, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне. Водитель и пассажиры не пострадали. Благодаря неравнодушным прохожим, они быстро выбрались из автомобиля.

В администрации города сообщили, что на место происшествия оперативно выехали экстренные и дорожные службы.

По словам директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Кирилла Мыскина, по предварительным данным, провал образовался на дороге из-за грунтовых вод. Дорожные службы обезопасили участок провала, установили ограждающие бордюры и предупреждающие знаки.

В Ханты-Мансийске провалился грунт(2023)|Фото: Официальный информационный канал Администрации Ханты-Мансийска

В ближайшее время будет проведена экспертиза с целью определения точных причин инцидента. Глава города Максим Ряшин держит ситуацию на личном контроле.

Теги: автомобиль, провал, грунт, талые воды


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