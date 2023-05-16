16 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

До 2027 года энергетическая инфраструктура Астраханской области пройдет масштабную модернизацию

Реконструкция 66 питающих центров, порядка двух тысяч км линий электропередачи, строительство 25 км резервных ЛЭП - все это энергохозяйство в Астраханской области будут модернизировать. Об этом говорили в ходе рабочей встречи губернатор Игорь Бабушкин и гендиректор «Россети Юг» Борис Эбзеев. Обсуждали программу повышения надежности электроснабжения Астраханской области на 2023-2027 годы, сообщает пресс-служба губернатора региона. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Программа разработана по поручению министерства энергетики РФ при поддержке Владимира Путина. Как рассказал Борис Эбзеев, в первую очередь планируется модернизировать две подстанции 35 кВ - «Трусовская» и «Октябрьская», реконструировать 12 км кабельных линий в Астрахани и более 200 км воздушных линий в области, что  позволит обеспечить электричеством новых потребителей.

«В марте прошлого года непогода в течение нескольких дней испытывала на прочность электросетевой комплекс Астраханской области. Стоит отметить слаженную работу энергетиков, которые оперативно устраняли последствия стихии. Модернизация, которую мы планируем в ближайшие пять лет позволит сохранить заданный темп социально-экономического развития региона», – отметил Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В 2023 году с началом финансирования запланировано приобретение спецтехники для филиала «Россети Юг» и резервных источников электроснабжения для бесперебойной работы социально значимых объектов. 

Еще один вопрос рабочей встречи губернатора касался консолидации электросетей. В 2022 году «Россети Юг» в рамках консолидации электросетевого хозяйства принял на обслуживание 63 км линий электропередачи и 33 трансформаторные подстанции общей мощностью 73 МВА, на которых будет проведен ремонт и техническое обслуживание специалистами компании.

Теги: электроподстанции, россети-юг, игорь бабушкин, электросети


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