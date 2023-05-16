16 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Экс-сотрудника консульства США во Владивостоке подозревают в переписке против безопасности РФ

Следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову.

Шонов был задержан во Владивостоке и доставлен в Москву, где суд отправил его под арест. РИА Новости со ссылкой на источник передает, что американца подозревают в переписке с представителями США для оказания им помощи в деятельности против безопасности России.

В материалах на сайте Мосгорсуда указывается, что арестованный не был согласен со спецоперацией России по защите Донбасса, после чего "установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки)".

Теги: консульство США во Владивостоке, Роберт Шонов


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