Экс-сотрудника консульства США во Владивостоке подозревают в переписке против безопасности РФ

Следователи ФСБ предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову.

Шонов был задержан во Владивостоке и доставлен в Москву, где суд отправил его под арест. РИА Новости со ссылкой на источник передает, что американца подозревают в переписке с представителями США для оказания им помощи в деятельности против безопасности России.

В материалах на сайте Мосгорсуда указывается, что арестованный не был согласен со спецоперацией России по защите Донбасса, после чего "установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки)".