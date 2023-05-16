16 Мая 2023
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Политика В России
Фото: uralvagonzavod.ru

Госдума денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Для полного выхода России из договора потребуется около полугода, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ДОВСЕ был фундаментальным документом, который разрабатывался еще в советские времена, принят он был в 1992 году, напомнил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Договор устанавливает максимальную численность пяти видов вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, вертолеты и самолеты. По мнению Слуцкого, договор де-факто давно ушел в историю, "коллективный Запад и НАТО растоптали этот договор".

Депутат также призвал объявить Украину "террористическим государством". По его мнению, это будет способствовать созданию безопасности в мире. Слуцкий также выразил уверенность, что "Россия победит в специальной военной операции".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на совете ГД было решено, что вопросов и обсуждений при голосовании по вопросу денонсации не будет. В итоге договор был денонсирован голосами 405 депутатов (из 450).

Теги: госдума, денонсация, договор, довсе


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