Госдума денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Для полного выхода России из договора потребуется около полугода, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ДОВСЕ был фундаментальным документом, который разрабатывался еще в советские времена, принят он был в 1992 году, напомнил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Договор устанавливает максимальную численность пяти видов вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, вертолеты и самолеты. По мнению Слуцкого, договор де-факто давно ушел в историю, "коллективный Запад и НАТО растоптали этот договор".

Депутат также призвал объявить Украину "террористическим государством". По его мнению, это будет способствовать созданию безопасности в мире. Слуцкий также выразил уверенность, что "Россия победит в специальной военной операции".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на совете ГД было решено, что вопросов и обсуждений при голосовании по вопросу денонсации не будет. В итоге договор был денонсирован голосами 405 депутатов (из 450).