Уральский охотник, застреливший человека, отделался ограничением свободы

В Первоуральске вынесен приговор за причинение смерти по неосторожности. Один охотник выстрелил в другого.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 59-летний житель Екатеринбурга. Все случилось в ночь на 10 сентября 2021 года: мужчина в составе группы охотников находился в лесу на территории Первоуральска. В разгар охоты он ошибочно принял за животное силуэт местного жителя, также охотившегося в данном районе, но отдельно от компании.

В результате первый охотник выстрелил из карабина Blaser по второму. Тот получил огнестрельное ранение и скончался.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, тело погибшего в результате рокового выстрела было обнаружено лишь на следующий день после инцидента.

"Началом для его поиска послужил тревожный сигнал, поступивший от родственников потерпевшего, которые были обеспокоены длительным отсутствием охотника. Еще некоторое время понадобилось сыщикам уголовного розыска и следователям СКР, чтобы установить список охотников, которые находились в первоуральских лесных угодьях в те сентябрьские дни. Однако в итоге все осуществленные мероприятия привели к установлению лица, причастного к данному происшествию", - рассказал полковник Горелых.

По делу было допрошено свыше 20 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия и предметов, несколько баллистических, судебно-химическая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. В итоге суд вынес свой приговор: охотнику назначено 1,5 года ограничения свободы.