16 Мая 2023
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новые туристические маршруты: Новосибирские достопримечательности в сфере науки стали доступны для широкого круга посетителей

Алмазы, метеориты, интерактивный глобус, ДНК банана, доместицированные лисицы и центр управления полетом электронов привлекут туристов на маршрут «Путешествие в науку. Новосибирск».

музей, минералы, камни(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Широкая линейка туристических предложений разработана правительством Новосибирской области во взаимодействии с туроператорами и научными организациями, работающими в Новосибирском Академгородке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, с маршрутом, раскрывающим научный потенциал Новосибирской области, 16 мая в ходе пресс-тура ознакомились заместитель губернатора Ирина Мануйлова и министр экономического развития региона Лев Решетников.

музей, экскурсия, гид(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как подчеркнула заместитель губернатора, Новосибирская область стала одним из пилотных регионов, в которых были разработаны научно-популярные туры в рамках Десятилетия Науки и Технологий в России. «В рамках этой огромной программы роль науки должна быть понятна каждому гражданину России, и наш Академгородок – уникальное место, раскрывающее суть и значение научных исследований и открытий. Задача, которую поставил Президент РФ в Указе о Десятилетии науки и технологий, – донести информацию о научных достижениях в нашей стране. Разработанные у нас в регионе туристические маршруты помогают показывать конкретные научные открытия новосибирской научной школы. Этому способствует и реализации национального проекта «Наука и университеты», только в этом году наши научные организации получат более 2 млрд рублей на оснащение приборной базы», – отметила Ирина Мануйлова.

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых.

микроскоп, наука, музей(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Путешественники увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, поучаствуют в мастер-классе по выделению ДНК банана в Институте цитологии и генетики СО РАН, узнают о современных вакцинах и их создании в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», побывают в центре управления полетами электронов – одной из лабораторий СКИФ, где собирается и тестируется оборудования для синхротрона. Такой тур продолжительностью 4 дня и 3 ночи предусматривает размещение в гостинице и трансферы для иногородних путешественников.

лисы, зоопарк, чернобурка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Осенью 2023 года будет запушена программа туристического сертификата в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для школьников, воспользоваться им можно будет в том числе и для научно-популярных путешествий. Всего в настоящее время в Новосибирской области функционируют 5 научно-популярных туров разной продолжительности. Маршруты разработаны для различной аудитории от школьников до гостей региона продолжительностью от 1 до 4-х дней.

лисы, зоопарк, чернобурка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Познакомиться с туристическими возможностями Новосибирской области и выбрать тур можно на специальном портале trip2sib.ru. Консультации по турам окажут специалисты областного Туристско-информационного центра.

музей, археология, скелет(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Также для самостоятельных туристов в Академгородке и наукоградах существуют экскурсионные маршруты, проводятся фестивали науки, стримы из лабораторий, бар-хопинги, science talks-встречи; создан аудиогид «Тропой науки» - доступен бесплатно в мобильном приложении «Новосибирская область», на туристическом портале региона.

Теги: туристические маршруты, наука и техника, туроператоры, индустрия гостеприимства


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