FP: Сотрудничество России и Китая в Арктике становится неприятностью для Запада

16 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Фото: Минобороны РФ

FP: Сотрудничество России и Китая в Арктике становится неприятностью для Запада

Сотрудничество России и Китая в Арктике становится неприятностью для Запада, пишет Foreign Policy.
Читайте также:

Недавно российская береговая охрана подписала в Мурманске соглашение о сотрудничестве в Арктике с береговой охраной Китая для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и оружия, а также пресечения незаконного рыболовства. А российская горнодобывающая компания на Шпицбергене хочет создать там исследовательскую станцию стран БРИКС.

Шпицберген — редкий случай в мировой политике: это отдаленный участок территории, управляемый одной страной, но населенный людьми из разных государств и не имеющий вооруженных сил. Но российский военный парад 9 мая, проведенный на Шпицбергене, тоже заставляет задуматься.

В Арктике уже налажено сотрудничество береговой охраны с участием Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, Канады и США - стран НАТО. Однако они приостановили свое участие в Форуме арктической береговой охраны, который в настоящее время проходит под председательством России, которая пригласила Китай.

"Это пример более тесного сотрудничества между Россией и Китаем, и тот факт, что это происходит в Арктике, заслуживает внимания. Подписание подобного договора под фанфары и в Мурманске является тревожным сигналом", - сказал профессор норвежского института Фритьофа Нансена Арильд Мо.

В начале 2000-х годов участие Китая в исследованиях в Арктике не вызывало беспокойства. Однако в конце 2016 года Китай открыл северную полярную наземную станцию китайского спутника дистанционного зондирования земли в шведском арктическом городе Кируна. Два года спустя он запустил Китайско-Исландскую арктическую научную обсерваторию в Исландии.

"Китай использует свой статус одной из первых сторон, подписавших Договор о Шпицбергене [1920 года], а также функционирование исследовательской станции на Шпицбергене в качестве аргумента в пользу того, почему его следует считать законным игроком в арктической политике", — отметил Мо.

Шпицберген и Арктика иллюстрируют очень неприятную реальность для Запада: пытаясь изолировать Россию, западные правительства принуждают Москву к более тесному сотрудничеству с Китаем. И результаты этого в Арктике могут скоро появиться на пороге западных стран, заключает издание.

Интересно, что парламент Норвегии в резолюции от 15 февраля 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на Шпицбергене.

Теги: Арктика, Шпицберген, Россия, Китай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети