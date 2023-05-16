FP: Сотрудничество России и Китая в Арктике становится неприятностью для Запада

Сотрудничество России и Китая в Арктике становится неприятностью для Запада, пишет Foreign Policy.

Недавно российская береговая охрана подписала в Мурманске соглашение о сотрудничестве в Арктике с береговой охраной Китая для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой наркотиков и оружия, а также пресечения незаконного рыболовства. А российская горнодобывающая компания на Шпицбергене хочет создать там исследовательскую станцию стран БРИКС.

Шпицберген — редкий случай в мировой политике: это отдаленный участок территории, управляемый одной страной, но населенный людьми из разных государств и не имеющий вооруженных сил. Но российский военный парад 9 мая, проведенный на Шпицбергене, тоже заставляет задуматься.

В Арктике уже налажено сотрудничество береговой охраны с участием Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, Канады и США - стран НАТО. Однако они приостановили свое участие в Форуме арктической береговой охраны, который в настоящее время проходит под председательством России, которая пригласила Китай.

"Это пример более тесного сотрудничества между Россией и Китаем, и тот факт, что это происходит в Арктике, заслуживает внимания. Подписание подобного договора под фанфары и в Мурманске является тревожным сигналом", - сказал профессор норвежского института Фритьофа Нансена Арильд Мо.

В начале 2000-х годов участие Китая в исследованиях в Арктике не вызывало беспокойства. Однако в конце 2016 года Китай открыл северную полярную наземную станцию китайского спутника дистанционного зондирования земли в шведском арктическом городе Кируна. Два года спустя он запустил Китайско-Исландскую арктическую научную обсерваторию в Исландии.

"Китай использует свой статус одной из первых сторон, подписавших Договор о Шпицбергене [1920 года], а также функционирование исследовательской станции на Шпицбергене в качестве аргумента в пользу того, почему его следует считать законным игроком в арктической политике", — отметил Мо.

Шпицберген и Арктика иллюстрируют очень неприятную реальность для Запада: пытаясь изолировать Россию, западные правительства принуждают Москву к более тесному сотрудничеству с Китаем. И результаты этого в Арктике могут скоро появиться на пороге западных стран, заключает издание.

Интересно, что парламент Норвегии в резолюции от 15 февраля 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на Шпицбергене.