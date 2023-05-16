12 из 18 лесных пожаров в Екатеринбурге устроили люди

Две трети лесных пожаров в Екатеринбурге стали результатом умышленных действий граждан. Об этом заявил замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС России по Свердловской области Павел Пенягин.

По его словам, расследование по 12 пожарам уже ведется. Причины поджогов пока не ясны.

Напомним, за минувшие сутки площадь действующих природных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза. Для профилактики лесных пожаров в регионе до 22 мая приостановлен сезон весенней охоты. Также запрещено посещение ряда природных и лесных парков. Сегодня также стало известно, что только за 1,5 месяца в Свердловской области было выписано более 3 тыс. протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.