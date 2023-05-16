16 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале выяснили судьбу шестерых пропавших участников СВО

На Среднем Урале удалось установить судьбу нескольких участников специальной военной операции, которые числились пропавшими. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он сегодня в своем Telegram-канале, к нему обращаются родные участников СВО, которые просят найти военнослужащих, переставших выходить на связь. Иванов подключил к этому вопросу военные прокуратуру и полицию.

"На днях получил от ГУ военной полиции ответ на запрос, где указал фамилии 14 участников СВО. В итоге по одному подтвердилось, что он в плену, более того, включен в список на обмен. Пятеро в статусе пропавших без вести", - сообщил депутат.

Он уточнил, что восемь бойцов по-прежнему числятся пропавшими, узнать, где они, пока не удалось. Для установления их судьбы командование части и военная полиция организовали специальные мероприятия.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Максим Иванов заявил о волоките в воинских частях и призвал "штабистов" к совести.

Теги: СВО, участники, розыск


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