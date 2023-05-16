16 Мая 2023
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Происшествия В России Украина
Фото: Накануне.RU

ФСБ вменила иностранке "военный" шпионаж

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании за шпионаж гражданки Украины – она, по версии спецслужбы, "сливала" информацию об объектах и позициях группировки ВС РФ "Восток".

25-летняя гражданка Украины по заданию иностранных спецслужб передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций армии России, приводит РИА Новости данные ФСБ. Силовиками изъяты технические средства, в которых были обнаружены геоданные с дислокацией и деятельностью группировки войск ВС РФ "Восток", принимавшей участие в специальной военной операции в Киевской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Подозреваемая заключена под стражу.

Теги: ФСБ, Шпионаж


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