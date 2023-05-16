В Крыму торжественные школьные линейки будут только для 9-х и 11-х классов

В Крыму торжественные линейки в школах в честь "последнего звонка" пройдут только для выпускников 9-х и 11-х классов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, решение принято в целях безопасности. Линейки будут проводиться в помещениях школ, а не на улице.

"Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности", - заявил Аксенов в своем Telegram-канале.