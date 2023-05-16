Артисты ансамбля «Казаченька» передал астраханцам благодарности из ЛНР

Как уже сообщало Накануне.RU, на днях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с бойцами, передал им всё необходимое. Также от региона в республике побывал православный астраханский ансамбль «Казаченька».

Артисты выступили для жителей Новой Астрахани Кременского района ЛНР. Коллектив там тепло приняли, а также попросили руководителя ансамбля передать низкий поклон и благодарность всему региону и лично губернатору Астраханской области за помощь и поддержку.

В минувшие выходные глава региона побывал в Астрахани на концерте ансамбля «Казаченька», посвящённом Дню Победы. После концерта артисты снова вышли на сцену, чтобы исполнить просьбу соотечественников: отдали низкий поклон жителям региона и передали благодарность губернатору Игорю Бабушкину.

Глава региона поблагодарил артистов за искреннее желание дарить людям позитивные эмоции и подчеркнул, что Астраханская область продолжит оказывать Кременскому району необходимую помощь.

«Мы продолжим оказывать им помощь, сделаем всё возможное, чтобы наши сограждане как можно скорее вернулись к обычной мирной жизни», – заявил Игорь Бабушкин.

«Казаченька» – это команда единомышленников, развивающих русскую культуру и песенные традиции казаков. Коллектив участвует во многих городских и областных мероприятиях, всероссийских фестивалях и конкурсах. Артисты ансамбля состоят в реестре Астраханского округа Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».