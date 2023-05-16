Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям, - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России.

По словам дипломата, позиция Москвы и властей стран Центральной Азии в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадает.

"Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", — цитирует Галузина ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции. Агентство отмечало, в частности, рост импорта в РФ из Казахстана.

В прошлом году президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции, введенные западными странами. По его словам, Владимир Путин в курсе.