16 Мая 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к санкциям, - МИД РФ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям против России.

По словам дипломата, позиция Москвы и властей стран Центральной Азии в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадает.

"Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", — цитирует Галузина ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции. Агентство отмечало, в частности, рост импорта в РФ из Казахстана.

В прошлом году президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен соблюдать антироссийские санкции, введенные западными странами. По его словам, Владимир Путин в курсе.

Теги: центральная азия, санкции, россия


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