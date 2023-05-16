16 Мая 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Александр Моор

Александр Моор в Москве встретился с тюменскими героями в госпитале Министерства обороны

Губернатор Тюменской области Александр Моор в Москве встретился с тюменскими героями в госпитале Министерства обороны, передает корреспондент Накануне.RU.

Впечатлениями от встречи глава региона поделился в своем telegram-канале.

"Парни - настоящий кремень. Продолжают восстановление после тяжелых травм и сохраняют высокий боевой дух. Не отчаиваются, строят планы на дальнейшую жизнь, скучают по дому, обсуждают новости. К одному из бойцов - младшему сержанту Вячеславу - приехала мама. Сейчас он передвигается на коляске, но говорит, что обязательно встанет на ноги. Уже есть позитивная динамика. Когда мама рядом, появляются дополнительные силы", - сообщил губернатор.

Моор встретился с военнослужащими в госпитале(2023)|Фото: Александр Моор

Губернатор Моор сообщил, что все военнослужащие являются мобилизованными и с честью бились на полях сражений. Прямо в госпитале сейчас идет их переподготовка, поскольку мужчины горят желанием остаться в рядах вооруженных сил. Один из вариантов - продолжить службу в военкомате.

"От всех тюменцев передал бойцам привет с родины - привез наши сибирские деликатесы", - пишет Александр Моор.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом России 21 сентября 2022 года. Нужно было призвать 300 тыс. человек, которые ранее служили в армии, имеют боевой опыт и определенную военно-учетную специальность. Чуть больше, чем через месяц, 28 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизация окончена. 4 ноября Путин сообщил, что количество мобилизованных в России превысило 300 тыс. человек, достигнув 318 тыс.

Теги: Александр Моор, госпиталь Минобороны РФ, военнослужащие


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