Сенатор Ковитиди предлагает уточнить уголовную ответственность за неисполнение приказа

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект, предлагающий уточнить статью Уголовного кодекса РФ о неисполнении приказа.

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Она отмечает, что в статье 332 УК РФ "Неисполнение приказа" частично пересекаются нормы о наказании, причем в случае такого оценочного признака, как "существенный вред интересам службы", оно может быть до 10 лет, а без него - до 3 лет. Но в условиях боевых действий эта формулировка может применяться практически во всех случаях, считает сенатор.

Ковитиди предлагает для устранения правовой неопределенности изложить часть 2.2 статьи 332 в новой редакции и исключить оттуда пункт о том, что наказание за неисполнение приказа может зависеть от "существенного вреда интересам службы". Это позволит исключить строгое наказание до 10 лет лишения свободы за неисполнение приказа, если оно не привело к тяжким последствиям или совершено в одиночку. В случае тяжких последствий или совершенное по предварительному сговору либо в составе организованной группы, наказание до 10 лет тюрьмы сохранится.

Интересно, что Правительство законопроект поддерживает, а вот в Верховном суде - нет. Там отмечают, что указанные нормы не конкурируют между собой. Так, в части 2.2 статьи 332 УК РФ не учтено, что в части 2.1 предусмотрена ответственность за два самостоятельных деяния — неисполнение приказа и отказ от участия в военных или боевых действиях.