16 Мая 2023
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Политика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Почти 40 вопросов предстоит рассмотреть депутатам в ходе 68-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Проект повестки очередной 68-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области утвердили парламентарии на заседании коллегии под председательством Александра Ведерникова. Предварительно вопросы сессии обсудили на планерном совещании главы ЗС с председателями комитетов и комиссий ЗакСобрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

иркутская областная дума, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты рассмотрят 39 вопросов в рамках очередной сессии. В проект повестки заседания вошли законопроекты об увеличении штрафов за нарушение тишины, об охране атмосферного воздуха, о градостроительной деятельности, об отдельных вопросах стратегического планирования. Также парламентарии во втором чтении продолжат работу над законами об инвестиционной политике, установлении административной ответственности за продажу энергетиков несовершеннолетним, о «гаражной амнистии».

Отдельный блок вопросов посвящен мерам социальной поддержки граждан. Так, депутаты рассмотрят введение денежных выплат участникам специальной военной операции, единовременных выплат медработникам, переехавшим в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Ряд законопроектов будет рассмотрен во втором чтении. Это внесение изменений в законы о поддержке детей-сирот, отдельных категорий работников государственных учреждений Иркутской области, семей, имеющих детей, медицинских и фармацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках.

заседание думы Иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Кроме того, парламентарии рассмотрят доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. В проект повестки вошел муниципальный час «Об обеспечении транспортного сообщения в муниципальных образованиях Иркутской области».

Теги: законодательное собрание иркутской области, депутаты, александр ведерников, сессия


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