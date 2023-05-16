Работа с сусальным золотом, секреты нанесения фресок в храме - студенты УрГАХУ получили уникальный опыт в храмовой монументальной живописи

В возрожденном из руин древнем храме в честь Архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район) идет кропотливая работа по росписи стен. Прикоснуться к уникальным технологиям росписи православных храмов, которые разрабатывались много веков, удалось 12-ти студентам УрГАХУ.

Знакомство с храмом началось с экскурсии, во время которой участники мастер-класса узнали историю его восстановления благодаря поддержке Фонда святой Екатерины. Руководитель проекта росписи храма Илья Фирулев рассказал студентам об особенностях и технологиях, используемых сегодня.

Будущие зодчие наблюдали за работой художников, которые на разных уровнях лесов наносили орнаменты, писали лики ангелов и святых. Завершилась экскурсия под куполом храма Архангела Михаила, где практически готов лик Иисуса Христа.

«Это хорошо, что современные студенты проявляют интерес к монументальной храмовой росписи. Раз они приехали — значит, им интересно. Моя задача была их еще больше заинтересовать, чтобы в дальнейшем они связали свою профессию с искусством в церковной сфере, чтобы ее поднимать и делать интересные вещи, интересную архитектуру, живопись», — сказал руководитель мастер-класса Илья Фирулев.

Самостоятельная работа стартовала с экскурса в работу с настоящим сусальным золотом и техникой его нанесения на уже готовое изображение, а также с секретами его использования на стенах, где надо учесть в том числе преломление света, чтобы достичь необходимого эффекта.

Во второй части мастер-класса студенты УрГАХУ разделились на группы и, расположившись на лесах, под руководством художников создали один из фрагментов уже готовой фрески.

«Это абсолютно уникальный опыт. Ранее наши поездки были больше ознакомительного характера, потому что студенты воодушевляются вообще любыми выездами. А сейчас благодаря Фонду святой Екатерины произошло чудо. За год в лаборатории я не видела, чтобы ребята с таким восторгом работали с листочками сусального золота и занимались практикой росписи», — подчеркнул куратор «Лаборатории культурного наследия» УрГАХУ.

Напомним, что в 2022 году стартовало сотрудничество между Фондом святой Екатерины и Уральским государственным архитектурным университетом по подготовке специалистов в области сохранения культурного наследия.

За это время для студентов были организованы несколько ознакомительных поездок и практических выездов на объекты Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье.