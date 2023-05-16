16 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Работа с сусальным золотом, секреты нанесения фресок в храме - студенты УрГАХУ получили уникальный опыт в храмовой монументальной живописи

В возрожденном из руин древнем храме в честь Архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район)  идет кропотливая работа по росписи стен. Прикоснуться к уникальным технологиям росписи православных храмов, которые разрабатывались много веков, удалось 12-ти студентам УрГАХУ. 

студенты в церкви(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Знакомство с храмом началось с экскурсии, во время которой участники мастер-класса узнали историю его восстановления благодаря поддержке Фонда святой Екатерины. Руководитель проекта росписи храма Илья Фирулев рассказал студентам об особенностях и технологиях, используемых сегодня.

студенты в церкви(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Будущие зодчие наблюдали за работой художников, которые на разных уровнях лесов наносили орнаменты, писали лики ангелов и святых. Завершилась экскурсия под куполом храма Архангела Михаила, где практически готов лик Иисуса Христа.

иконопись(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Это хорошо, что современные студенты проявляют интерес к монументальной храмовой росписи. Раз они приехали — значит, им интересно. Моя задача была их еще больше заинтересовать, чтобы в дальнейшем они связали свою профессию с искусством в церковной сфере, чтобы ее поднимать и делать интересные вещи, интересную архитектуру, живопись», — сказал руководитель мастер-класса Илья Фирулев.

иконопись, роспись храма(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Самостоятельная работа стартовала с экскурса в работу с настоящим сусальным золотом и техникой его нанесения на уже готовое изображение, а также с секретами его использования на стенах, где надо учесть в том числе преломление света, чтобы достичь необходимого эффекта.

иконопись,роспись храма(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Во второй части мастер-класса студенты УрГАХУ разделились на группы и, расположившись на лесах, под руководством художников создали один из фрагментов уже готовой фрески. 

иконопись, роспись храма(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Это абсолютно уникальный опыт. Ранее наши поездки были больше ознакомительного характера, потому что студенты воодушевляются вообще любыми выездами. А сейчас благодаря Фонду святой Екатерины произошло чудо. За год в лаборатории я не видела, чтобы ребята с таким восторгом работали с листочками сусального золота и занимались практикой росписи», — подчеркнул куратор «Лаборатории культурного наследия» УрГАХУ. 

алексей галанов(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что в 2022 году стартовало сотрудничество между Фондом святой Екатерины и Уральским государственным архитектурным университетом по подготовке специалистов в области сохранения культурного наследия.

иконопись, сусальное золото, роспись храма(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

За это время для студентов были организованы несколько ознакомительных поездок и практических выездов на объекты Свято-Николаевского мужского монастыря в Верхотурье.

Теги: живопись, храм, сусальное золото, студенты, храм архангела михаила


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