Запад засыпает и просыпается с мыслями о России, - Медведев

16 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Запад засыпает и просыпается с мыслями о России, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не согласился со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом проигрыше Москвы. Рассуждая в Twitter об этом, Медведев сообщил, что все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России.

Более того, уточнил Медведев, некоторые из особо трусливых и страдающих от фантомных болей, вроде временно оккупированных Польши и наших прибалтийских губерний, сильно запятнали себя, приводит цитату ТАСС. Если Россия, говорит Медведев, и осталась без чего-то, так это без примитивной политики НАТО, в основе которой лежит стремление альянса играть исключительную роль в XXI веке. Макрону же, считает он, пошли не на пользу переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

И в целом, добавил Медведев, о "вассальной зависимости" рассуждать не Европе, которая сейчас обслуживает интересы США, нанося при этом ущерб собственной экономике и своим же жителям.

"Как говорится, tel ma tre, tel valet (каков хозяин, таков и слуга)", - подытожил Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети