Запад засыпает и просыпается с мыслями о России, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не согласился со словами президента Франции Эмманюэля Макрона о геополитическом проигрыше Москвы. Рассуждая в Twitter об этом, Медведев сообщил, что все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России.

Более того, уточнил Медведев, некоторые из особо трусливых и страдающих от фантомных болей, вроде временно оккупированных Польши и наших прибалтийских губерний, сильно запятнали себя, приводит цитату ТАСС. Если Россия, говорит Медведев, и осталась без чего-то, так это без примитивной политики НАТО, в основе которой лежит стремление альянса играть исключительную роль в XXI веке. Макрону же, считает он, пошли не на пользу переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским.

И в целом, добавил Медведев, о "вассальной зависимости" рассуждать не Европе, которая сейчас обслуживает интересы США, нанося при этом ущерб собственной экономике и своим же жителям.

"Как говорится, tel ma tre, tel valet (каков хозяин, таков и слуга)", - подытожил Медведев.