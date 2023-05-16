Для бывшего постпреда РФ при Совете Европы нашли работу – в Ватикане

Владимир Путин сменил посла России в Ватикане. В отставку отправлен Александр Авдеев, назначение получил Иван Солтановский.

В ноябре прошлого года президент России уволил Солтановского с должности постоянного представителя РФ при Совете Европы. О причинах кадрового решения не сообщалось, но в марте прошлого года Россия начала процесс выхода из Совета Европы, тогда же комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. МИД РФ говорил, что российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу.

Ватикан во время российско-украинского конфликта неоднократно пытался заявить себя в качестве посредника на переговорах, Папа Римский Франциск недавно намекал на некую миротворческую миссию, которую он пытается организовать, правда, ни в Киеве, ни в Москве не подтвердили готовность к диалогу через понтифика.