16 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Для бывшего постпреда РФ при Совете Европы нашли работу – в Ватикане

Владимир Путин сменил посла России в Ватикане. В отставку отправлен Александр Авдеев, назначение получил Иван Солтановский.

В ноябре прошлого года президент России уволил Солтановского с должности постоянного представителя РФ при Совете Европы. О причинах кадрового решения не сообщалось, но в марте прошлого года Россия начала процесс выхода из Совета Европы, тогда же комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении России из организации. МИД РФ говорил, что российское постпредство при организации в Страсбурге прекратит свою работу.

Ватикан во время российско-украинского конфликта неоднократно пытался заявить себя в качестве посредника на переговорах, Папа Римский Франциск недавно намекал на некую миротворческую миссию, которую он пытается организовать, правда, ни в Киеве, ни в Москве не подтвердили готовность к диалогу через понтифика.

Теги: совет европы, ватикан, посол


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