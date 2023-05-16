В Екатеринбурге завершается реконструкция усадьбы Шумкова

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения усадьбы Шумкова на улице Красноармейской в Екатеринбурге близится к завершению. Об этом Накануне.RU сообщили в компании "Атомстройкомплекс", которая и занимается восстановлением и приспособлением памятника архитектуры XIX века.

Сейчас компания приступила к финишной отделке цокольного и первого этажа, где разместятся помещения культурного центра.

Работы на третьем этаже уже завершены – его занимает медицинский центр "Здрава".

"Мы придерживаемся комплексного подхода в развитии города. А он подразумевает не только строительство нового жилья, но и сохранение культурного наследия, приспособление исторических зданий к современным нуждам, развитие социальной инфраструктуры. Улица Красноармейская – наш первый крупный объект. Несмотря на то, что жилой квартал здесь построен больше 20 лет назад, мы постоянно возвращаемся к этой локации, стремимся обогатить ее, сделать еще комфортнее и современнее. Квартал, безусловно, стал удобнее со строительством здесь фитнес-центра, офисного здания, пешеходной прогулочной улицы. Восстановление и приспособление исторических объектов даст жителям квартала новые возможности, позволит получать еще больше услуг в шаговой доступности от дома", - отметил генеральный директор "Атомстройкомплекса", заслуженный строитель России Валерий Ананьев.

Компания планирует восстановить весь исторический ансамбль, который включает помимо усадьбы Шумкова еще и дом Шмидена – по нему сейчас ведутся проектные работы. В комплексе появится многофункциональный культурный центр, нацеленный на всестороннее развитие человека: сохранение и приумножение здоровья, раскрытие творческих способностей, поддержание хорошей физической формы. Объект также станет площадкой и для проведения корпоративных мероприятий компании.

Ранее сообщалось, что реконструкцией усадьбы Шумкова в Екатеринбурге занимаются скульпторы, работавшие в Доме Севастьянова.