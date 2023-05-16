"Ноябрьскнефтегаз" наращивает добычу за счет зрелых активов

В 2022 году "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, нарастил добычу углеводородов. Коэффициент восполнения запасов при этом составил 161%.

"Это очень важный результат, поскольку среди дочерних предприятий "Газпром нефти" мы – одно из крупнейших, у нас 37 месторождений в ЯНАО и ХМАО. И основу нашего фонда составляют зрелые, уже давно разрабатываемые активы, а значительная часть запасов относится к трудноизвлекаемым", – прокомментировал итоги года генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

В интервью изданию Neftegaz.ru он отметил, что ключевую роль в достижениях компании играют новые технологии и профессионализм команды.

"2022-й стал переломным не только в добыче, буровики тоже добились очень хороших показателей, – пояснил Алексей Огородов. – Мы увеличили количество многоствольных скважин, две из них построили с применением новых технологий: в каждом стволе провели по десять стадий гидроразрыва. Это позволило сократить не только сроки строительства, но и удельные затраты. Всего же построены 232 новые скважины, а на действующих выполнено 206 геолого-технических операций, которые позволили вовлечь в разработку пропущенные пласты и небольшие залежи".

Также специалисты предприятия провели комплексную переоценку остаточных извлекаемых запасов. Это помогло вернуть в работу часть бездействующих скважин из старого фонда, что экономически очень эффективно, поскольку не требует затрат на бурение и строительство новых кустовых площадок.

"Мы восстанавливаем скважины, которые еще недавно считались нерентабельными, ищем пропущенные пласты. Это продолжительная и кропотливая работа. "Ноябрьскнефтегаз" – это "браунфилд", история которого насчитывает уже 40 лет. Но и у наших зрелых месторождений есть потенциал и перспективы, которые подтверждаются цифрами и фактами", – констатировал Алексей Огородов.

Например, прирост запасов по итогам 2022 года в 1,6 раза превысил объем добычи. Были открыты новые залежи на Сугмутском, Суторминском, Средне-Итурском, Валынтойском месторождениях, которые разрабатываются еще с 1980-х годов.

"При этом с каждым годом у нас растет доля трудноизвлекаемых запасов, в первую очередь ачимовских. Но у компании есть все необходимые компетенции и технологии, чтобы вовлечь эти залежи в разработку уже в ближайшей перспективе. Это важная часть нашей стратегии, которая обеспечит предприятию стабильное развитие и устойчивость", – подчеркнул гендиректор «Ноябрьскнефтегаза».

Важнейшей задачей для компании остается снижение воздействия на окружающую среду. Одно из направлений этой масштабной работы – повышение надежности трубопроводной системы и нефтепромыслового оборудования. В течение пяти лет "Ноябрьскнефтегаз" инвестирует в эту программу свыше 40 млрд рублей. В 2022-м на эти цели уже потрачено 6,6 морд рублей.

"Мы берем на вооружение лучшие отраслевые практики в этой сфере, применяем собственные разработки "Газпром нефти". Используем трубы с внутренним эпоксидным покрытием, которое защищает их от коррозии и обеспечивает долговечность. Обновлено уже более 400 километров трубопроводов. Кроме того, проведена диагностика действующих магистралей. Хотя основная работа еще впереди: по оценкам специалистов, всего за пять лет нужно реконструировать 1100 километров", – рассказал Алексей Огородов.

Компания внедряет экосберегающие технологии на всех этапах производственного цикла. Так, для изучения недр используется технология "Зеленая сейсмика", при бурении применяются экологичные методы и безопасные буровые растворы, за состоянием нефтепроводов следят с воздуха, а уровень утилизации попутного нефтяного газа на месторождениях "Ноябрьскнефтегаза" достигает уже 98%.

Кроме того, предприятие активно участвует в региональной программе по сохранению лесов, систематически восполняет водные биоресурсы, организует регулярные исследования состояния экосистемы на территории своей производственной деятельности.