Участники начавшихся в России военных сборов не попадут в зону СВО - Картаполов

Резервисты, призванные на военные сборы, не попадут в зону СВО, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Примечательно, что в соответствии с действующим законодательством они и так не должны попасть в зону СВО.

Неделю назад президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан в запасе и резервистов. Такой документ – как указ о призыве на срочную военную службу – публикуется ежегодно.

На двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и даже лиц, проходивших альтернативную службу.

Рядовых и сержантов запаса не призовут, если они старше 35 лет, младших офицеров – если они старше 50 лет. За неявку на сборы гражданам грозит штраф до 3 тыс. руб.