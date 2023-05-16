Пушилин сообщил о переброске подкрепления для российских сил в Артемовск

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске напряженная, однако ВС России продолжают продвижение и перебросили в город подкрепление.

По его словам, несмотря на сложности, в городе остается все меньше высотных зданий, контролируемых ВСУ. Однако ситуация на флангах непростая, там идут самые активные действия, ВСУ перебросили туда свои резервы.

"Но мы тоже наших ребят усилили, поэтому я думаю, ситуация там должна выровняться. Говорить сейчас о каком-то переломном моменте точно не надо", - цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее Пушилин заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта. При этом, по его словам, это еще не контрнаступление, противник ведет разведку боем.

При этом 11 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что контрнаступление ВСУ уже идет. По его данным, на Артемовском направлении войска заходят во фланги, в части мест это у них успешно получается.