За восемь лет строительства дороги "Владивосток-Находка" стоимость проекта выросла в два раза

Счетная палата опубликовала неутешительные данные по строительству автомагистрали "Владивосток-Находка-порт Восточный" – именно здесь несколько лет назад российские власти собирались строить новые города и создавать экономические зоны с привлекательными инвестиционными условиями.

По данным аудиторов, за 2022 год техническая готовность первого участка дороги (18-40 км) выросла всего на 0,2%.

"Что касается второго участка автодороги (с 43 по 146 км), то по итогам прошлой проверки Счетная палата рекомендовала реконструировать уже существующую трассу А188 "Артем-Находка-порт Восточный". Это на 70,4 млрд руб. дешевле предлагаемого ранее строительства", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Ожидается, что дорога будет достроена в 2024 году, хотя первоначально планировалось сдать ее в декабре 2020 года, сроки сдачи уже дважды переносились.

Проверка также показала, что за восемь лет стоимость проекта увеличится с 20,7 млрд руб. в 2016 году до 40,1 млрд руб. в 2024 году.

Автомобильная дорога "Владивосток – Находка – Порт Восточный" является частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Трасса свяжет между собой три крупных порта России: Владивосток, Находка, порт Восточный, а также южные районы Приморского края, обеспечит выход на федеральную автомобильную дорогу А370 "Уссури".