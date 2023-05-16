Суд зарегистрировал иск мэрии Екатеринбурга к учредителю Baden Family

Кировский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал иск администрации Екатеринбурга к бизнесмену и учредителю компании Baden Family Евгению Кононову. Сегодня утром материалы дела были переданы судье Анне Богдановой. Соответствующая информация появилась в картотеке.

Напомним, еще на прошлой неделе мэрия уральской столицы заявила, что вопрос о сносе построек "Баден-Баден" в Шарташском лесопарке будет решаться с компанией через суд.

После того, как на Шарташе стартовало строительство, свою проверку организовала прокуратура. Позднее выяснилось, что компания озаботилась сменой статуса земли только после начала строительных работ. Сейчас территория все еще имеет категорию Р-1 — зона отдыха населения, не предполагающая каких-либо объектов капитального строительства, однако для застройки должна иметь категорию Р-4 — зона центра обслуживания рекреационных территорий.

После этого Госстройнадзор направил в мэрию уведомление о необходимости принять меры в отношении компании Baden Family.