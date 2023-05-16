ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян. В канале уже опубликован ролик с призывами сообщать американской разведке ценную информацию, а также называются наиболее анонимные и удобные каналы передачи информации.

В сообщении от 15 мая говорится, что "ЦРУ впервые установило присутствие в Telegram для обращения к тем, кто чувствует необходимость сотрудничать с управлением".

Разведывательное управление сообщает, что хотело бы получить информацию об экономике страны или высшем руководстве государства.