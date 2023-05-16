16 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: МЧС РФ

Главе МЧС рассказали, какие дома отстроят в сгоревшем Таежном

Главе МЧС Александру Куренкову рассказали, как идет восстановление поселка Таежный в Свердловской области, пострадавшем от огня.

На встрече Куренкову рассказали, что решили "сплотить" ранее расселенных по всей территории поселка жителей, построив дома поближе друг к другу. Как передает департамент информполитики региона, планируется возвести 26 домов площадью в 42 кв.м.

Проблемы создает болотистый и слабый грунт. Было решено возводить каркасные дома на винтовых сваях. На стройплощадку будут доставлять готовые панели, что позволит провести работы в короткие сроки.

Следующим пунктом визита главы МЧС в компании губернатора Евгения Куйвашева - поселок Сосьва.

Теги: Таежный, пожар, строительство, дом, МЧС, Куренков


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