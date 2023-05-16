16 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: 200 ресторанов KFC в России проданы за 100 миллионов евро

Ресторанный холдинг AmRest, управлявший российскими ресторанами KFC, закрыл сделку по продаже бизнеса в России. Покупателем стала компания "Смарт Сервис" – ранее она уже выкупила 100 ресторанов KFC у американской Yum! Brands (речь о заведениях, которыми владелец KFC напрямую управлял в России).

По данным "Ведомостей", 215 ресторанов были проданы за 100 млн евро, об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании.

Всего в России было около тысячи ресторанов KFC, большая часть работала по франшизе. Владелец франшизы принял решение об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции.

Новые владельцы должны будут провести ребрендинг – сеть больше не должна ассоциироваться с KFC. Также новый владелец будет нести ответственность за сохранение штата. В ряде регионов уже началась реконструкция ресторанов, которые после перезапуска будут называться "Ростикс".

Теги: kfc, рестораны, сделка, продажа, франшиза


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