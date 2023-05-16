Пять российских пограничников ранены после атаки беспилотника на Курскую область

Пять российских пограничников ранены после атаки украинского беспилотника на здание погрануправления УФСБ по Курской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, вечером 15 мая в поселке Глушково с БПЛА было сброшено три боеприпаса. У всех пострадавших осколочные ранения.

10 мая сообщалось, что в Курской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы вступили в бой с российскими пограничниками. Диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла.