"Вопрос продления зерновой сделки решается на политическом уровне"

Вопрос о продлении зерновой сделки на текущем этапе решается на политическом уровне, есть вероятность достижения договоренности.

Источник в Турции сообщил ТАСС, что сейчас переговоры о пролонгации на техническом уровне завершены, теперь речь идет о политическом уровне.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г.. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки.