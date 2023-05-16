СМИ: "Яндекс" планирует ребрендинг сервиса доставки Delivery Club

"Яндекс" планирует этим летом провести ребрендинг сервиса доставки еды Delivery Club. По данным "Коммерсанта", подана заявка на регистрацию нового товарного знака "Маркет Деливери".

Также планируется расширить ассортимент сервиса. "Маркет Деливери" будет развивать экспресс-доставку не только еды, но и других товаров, например, мелкой бытовой техники, электроники, товаров для дома. Условия сотрудничества для курьеров и партнеров менять не планируется.

При этом сервис "Яндекс.Еда" также будет заниматься доставкой еды из ресторанов и магазинов.