16 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: "Яндекс" планирует ребрендинг сервиса доставки Delivery Club

"Яндекс" планирует этим летом провести ребрендинг сервиса доставки еды Delivery Club. По данным "Коммерсанта", подана заявка на регистрацию нового товарного знака "Маркет Деливери".
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Также планируется расширить ассортимент сервиса. "Маркет Деливери" будет развивать экспресс-доставку не только еды, но и других товаров, например, мелкой бытовой техники, электроники, товаров для дома. Условия сотрудничества для курьеров и партнеров менять не планируется.

При этом сервис "Яндекс.Еда" также будет заниматься доставкой еды из ресторанов и магазинов.

Теги: яндекс, ребрендик, доставка еды, сервис, delivery club


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