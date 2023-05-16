16 Мая 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Федеральный проект "Профессионалитет" дополнят отраслями электронной промышленности и робототехники

Правительство РФ расширило перечень направлений подготовки специалистов в образовательно-производственных кластерах в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В него будут включены отрасли электронной промышленности и индустрии робототехники. Об этом сказал председатель Правительства Михаил Мишустин.
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Федеральный проект "Профессионалитет" представляет собой интеграцию колледжей и предприятий реального сектора. Проект был запущен в прошлом году и реализуется по восьми ключевым отраслям экономики и промышленности: машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, строительная, атомная и химическая сферы, информационные технологии и другие. Сейчас создан 71 образовательно-производственный кластер. Скоро появятся еще 70, так что больше молодых людей по новым направлениям смогут получить востребованную специальность, пообещал премьер.

Он отметил, что высвободившиеся в бюджете 4,5 млрд рублей направят на строительство новых школ в семи регионах: Якутия, Приморский край, Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Владимирская и Пензенская области.

Как сообщалось, в этом году рекордное число желающих поступать в техникумы и колледжи после 9 класса - 29%.

Теги: профессионалитет, образование, промышленность


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