Губернатор Кубани поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие на курорте Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что губернатор поручил мэрии курорта "детально разобраться по отдельным случаям в День Победы".

Кондратьев отметил, что День Победы - священный для всех жителей России праздник и его необходимо отмечать повсеместно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинтшейн обратился в Генпрокуратуру и к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Причина – якобы объявленный в Красной Поляне запрет отмечать День Победы, о чем сообщили постояльцам в отелях.

"Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного. В ответ на жалобу в официальный ТГ-канал администрации людям сообщили, что "возложение цветов и памятные акции проходят у памятников военной истории"", - написал Хинштейн. Депутат посчитал, что "такое историческое беспамятство надо лечить хирургическим способом".