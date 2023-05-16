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Фото: Накануне.RU

Губернатор Кубани поручил проверить отсутствие в Красной Поляне символики к 9 Мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить отсутствие на курорте Красная Поляна праздничной символики к 9 Мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что губернатор поручил мэрии курорта "детально разобраться по отдельным случаям в День Победы".

Кондратьев отметил, что День Победы - священный для всех жителей России праздник и его необходимо отмечать повсеместно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинтшейн обратился в Генпрокуратуру и к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Причина – якобы объявленный в Красной Поляне запрет отмечать День Победы, о чем сообщили постояльцам в отелях.

"Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного. В ответ на жалобу в официальный ТГ-канал администрации людям сообщили, что "возложение цветов и памятные акции проходят у памятников военной истории"", - написал Хинштейн. Депутат посчитал, что "такое историческое беспамятство надо лечить хирургическим способом".

Теги: красная поляна, 9 мая, кондратьев


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Ранее 11.05.2023 07:58 Мск На сочинской Красной Поляне не стали праздновать День Победы

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