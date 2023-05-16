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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Дело об убийстве младенца в Екатеринбурге дошло до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве младенца в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось вечером 13 мая: 24-летний молодой человек сидел дома с дочерью своей сожительницы 2021 года рождения. Мать ребенка в это время находилась на работе. Когда девочка стала плакать, а парень не смог успокоить, то перекрыл ее дыхательные пути своей ладонью.

Ребенок скончался. Возбуждено дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Уральцу уже предъявлено обвинение, он арестован.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о комплексе проводимых следственных действий по данному делу.

Ранее сообщалось, что в ходе опроса молодой человек во всем сознался. Официально он нигде не работал, в отличие от матери погибшей девочки.

Теги: Бастрыкин, ребенок, убийство, доклад, СКР


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Ранее 15.05.2023 15:50 Мск Житель Екатеринбурга, не сумев успокоить младенца, перекрыл ему дыхание: ребенок погиб

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