Китай запускает проекты "новой эры" для стимулирования брака и деторождения

Китай запустит пилотные проекты более чем в 20 городах для создания культуры брака и деторождения "новой эры", способствующей созданию благоприятной среды для рождения детей в условиях катастрофического падения рождаемости. Об этом пишет Global Times.

В последние годы Китай стал страной с самым большим обвалом рождаемости в мире. Если в 2019 году она была на уровне 1,5 ребенка на одну женщину, то в 2021 году, по данным ООН, упала до 1,16, а в 2022 году - примерно до 1,07. "Естественная" убыль населения за год составила почти миллион человек - это максимальный показатель в мире. В абсолютном выражении Китай стал самой быстро вымирающей страной мира.

Накануне Китайская ассоциация планирования семьи объявила о запуске новых проектов по стимулированию брака и рождаемости. Они направлены на решение таких задач, как содействие вступлению в брак и рождению детей в соответствующем возрасте, поощрение родителей к разделению обязанностей по воспитанию детей и ограничение высоких "выкупов за невесту" и других старых обычаев, заявили представители ассоциации во время мероприятия, состоявшегося в Гуанчжоу.

"Ожидается, что в пилотных регионах будут приняты инновационные и упреждающие меры, способствующие созданию благоприятной для деторождения атмосферы и способствующие продвижению модернизации Китая при поддержке качественного развития населения", - сказал вице-президент ассоциации Яо Ин.

В феврале Китай пообещал начать специальную кампанию по борьбе с проблемами, включая непомерные "выкупы за невесту", в рамках усилий по укреплению общественных культурно-этических стандартов в сельских районах страны.

"Обществу необходимо больше разъяснять молодым людям концепцию брака и деторождения", - говорит демограф Хе Яфу.

Китай проводил жесткую политику "одна семья - один ребенок" с 1980 по 2015 год и запоздал с ее отменой. После этого рождаемость не увеличилась, а только продолжила снижение. При нынешней динамике население Китая уже в самые ближайшие годы будет убывать на несколько миллионов в год.