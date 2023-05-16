На Среднем Урале число протоколов за нарушение противопожарного режима превысило 3000

Только за 1,5 месяца в Свердловской области было выписано более 3 тыс. протоколов за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Со стороны МЧС была выписана 1 тыс. 725 протоколов об административных нарушениях по ч. 2 ст. 20.4 КоАП. По этой статье для жителей предусмотрен штраф в размере 20 тыс. рублей, для бизнеса - 800 тыс. рублей.

Еще 1 тыс. 426 протоколов на жителей выписали сотрудники мэрий. Граждане нарушали дополнительные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Наказание предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей, однако уже в следующем году его размер будет значительно увеличен.

Напомним, за минувшие сутки площадь действующих природных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза. Для профилактики лесных пожаров в регионе до 22 мая приостановлен сезон весенней охоты. Также запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

Ранее сообщалось, что сегодня Свердловскую область посетит глава МЧС России Александр Куренков.