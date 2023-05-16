На Ямале машинист плавучего крана, уронивший кирпичи на голову человека, получил условный срок

На Ямале машиниста плавучего крана приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год и шесть месяцев, сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека

Трагедия произошла в июле прошлого года на причале "Ямалфлот" в Салехарде. Машинист, выполняющий разгрузку бетонных кирпичей-пеноблоков с несамоходной баржи-площадки, допустил нахождение под грузом стропальщика, находившегося на платформе грузового автомобиля, тем самым нарушив требования правил охраны труда.

Упаковочная лента разорвалась. Груз рухнул на стропальщика, от чего тот погиб.