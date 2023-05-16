Глава Екатеринбурга позвал всех на экскурсию в мэрию. Она пройдет ночью

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил всех желающих на ночную экскурсию в городскую администрацию. Об этом он заявил в своем видеообращении к горожанам.

"Добрый день, дорогие друзья! В эту субботу состоится грандиозное событие "Ночь музеев". И впервые в юбилейном для нашего города году одной из площадок станет здание администрации города. Я вас приглашаю на увлекательную экскурсию", - сказал Орлов, выходя из здания мэрии.

Он уточнил, что записаться на нее можно на сайте Музея истории Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Алексей Орлов утвердил план реализации программы "Пять шагов для городов" в уральской столице. Среди ее пунктов – создание экскурсионных маршрутов по всем районам Екатеринбурга.