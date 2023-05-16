16 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Широкомасштабная модернизация сетей водоснабжения и канализации идет в Астрахани

"Продолжаем модернизацию сетей водоснабжения в Астрахани. Сейчас подрядчик работает на 23 объектах, всего в этом году капитально отремонтируем 53 участка. Масштабные работы ведем на средства инфраструктурного бюджетного кредита", - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

ремонт канализации, жкх, самосвал(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Сейчас идут работа в центре города. На участке от улицы Дарвина до улицы Бэра проложили 122 метра трубы самотечной канализации и восстановили колодцы. От Красной Набережной до улицы Академика Королева обновили 118 метров трубопровода и промыли канализацию. Участок на перекресте улиц Дарвина и Бабушкина готовят к прокладке сетей: откачали колодцы, прочистили трубы. После замены коммуникаций дорожники отремонтируют проезжую часть.

ремонт канализации, жкх, рабочие(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Также канализацию обновляют на улицах Зеленая, Белгородская, Пороховая, Ахшарумова, проспекте губернатора А. Гужвина. На участке по Набережной Приволжского затона заменят напорный трубопровод. Уже проложили 790 метров труб временной обходной линии. Всего заменят 870 метров.

ремонт водопровода, жкх, коммунальщики(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Обновляется девять дюкерных переходов – это участки водопровода, проходящие под ериками. В том числе на Кутуме в районе улице Красной Набережной. После завершения ремонта водоснабжение нормализуется в микрорайонах Юго-Восток 2 и Юго-Восток 3.

ремонт сетей жкх, коммунальщики(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, бюджетный кредит, прокладка сетей канализации, водопровод


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