Широкомасштабная модернизация сетей водоснабжения и канализации идет в Астрахани

"Продолжаем модернизацию сетей водоснабжения в Астрахани. Сейчас подрядчик работает на 23 объектах, всего в этом году капитально отремонтируем 53 участка. Масштабные работы ведем на средства инфраструктурного бюджетного кредита", - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

Сейчас идут работа в центре города. На участке от улицы Дарвина до улицы Бэра проложили 122 метра трубы самотечной канализации и восстановили колодцы. От Красной Набережной до улицы Академика Королева обновили 118 метров трубопровода и промыли канализацию. Участок на перекресте улиц Дарвина и Бабушкина готовят к прокладке сетей: откачали колодцы, прочистили трубы. После замены коммуникаций дорожники отремонтируют проезжую часть.

Также канализацию обновляют на улицах Зеленая, Белгородская, Пороховая, Ахшарумова, проспекте губернатора А. Гужвина. На участке по Набережной Приволжского затона заменят напорный трубопровод. Уже проложили 790 метров труб временной обходной линии. Всего заменят 870 метров.

Обновляется девять дюкерных переходов – это участки водопровода, проходящие под ериками. В том числе на Кутуме в районе улице Красной Набережной. После завершения ремонта водоснабжение нормализуется в микрорайонах Юго-Восток 2 и Юго-Восток 3.