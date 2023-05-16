В России на 40% вырос спрос на лекарства от аллергии

В апреле продажи лекарств от аллергии выросли более чем на 40% в денежном выражении, в натуральном – почти на 30%. Причины – раннее наступление весны и длительное отсутствие дождей.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предполагает, что рост продаж антигистаминных препаратов в денежном выражении связан с постепенным переходом покупателей на более дорогостоящие, современные препараты, пишет "Ъ". Влияние фактора инфляции на стоимость лекарств в начале года было минимальным, добавляет он. Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова считает, что цены на лекарства от аллергии остались прежними, а по некоторым позициям даже снизились. Но ассортимент в аптеках несколько поменялся.

Преснякова обращает внимание, что с признаками сезонной аллергии к врачам обращаются менее 1% населения страны, но страдают от недуга гораздо больше. Спрос на антигистаминные лекарства, по словам эксперта, тем не менее демонстрировал устойчивый рост и в прошлом году, когда лидерами по продажам таких средств стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону.