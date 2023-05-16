16 Мая 2023
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Наука и техника Сибирский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Сотрудники СО РАН сообщили об аресте физика Звегинцева по делу о госизмене

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене, сообщается на сайте института.

В открытом письме сотрудники института заявили, что за год уже трое ученых-аэродинамиков были арестованы по этой статье, в том числе Звегинцев. В институте заявляют о невиновности коллег, подчеркивают, что знают их как патриотов и порядочных людей.

В СО РАН сообщили, что Звегинцева задержали около трех недель назад, он находится под домашним арестом, передает ТАСС. Поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике.

Валерий Звегинцев(2023)|Фото: Владимир Зинин/ТАСС

Летом прошлого года сообщалось об аресте главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ) СО РАН Анатолия Маслова. Он обвиняется в госизмене. По данным СМИ, ученому вменяется передача секретных данных, связанных с гиперзвуком. Его дело расследует центральный аппарат ФСБ.

Кроме того, по делу о госизмене был также арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Теги: Звегинцев, госизмена, СО РАН


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