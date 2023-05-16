16 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Украина хочет получить от Запада 40-50 истребителей F-16

Киев хотел бы получить от Запада 40-50 истребителей F-16, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Владимир Зеленский хочет сделать вопрос о передаче самолетов главным на ежегодном саммите НАТО в июле. Сак сообщил, что западные лидеры обещали Зеленскому обсудить этот вопрос в ближайшие дни, пишет Politico.

Издание отмечает, что F-16 с Украиной могут поделиться США и Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Греция и Румыния, но не Великобритания и не Франция, у которых просто нет таких самолетов. При этом именно Франция и Великобритания выразили готовность заняться подготовкой украинских пилотов для управления западными самолетами.

Теги: F-16, истребитель, нато, киев


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