Украина хочет получить от Запада 40-50 истребителей F-16

Киев хотел бы получить от Запада 40-50 истребителей F-16, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. По его словам, Владимир Зеленский хочет сделать вопрос о передаче самолетов главным на ежегодном саммите НАТО в июле. Сак сообщил, что западные лидеры обещали Зеленскому обсудить этот вопрос в ближайшие дни, пишет Politico.

Издание отмечает, что F-16 с Украиной могут поделиться США и Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Греция и Румыния, но не Великобритания и не Франция, у которых просто нет таких самолетов. При этом именно Франция и Великобритания выразили готовность заняться подготовкой украинских пилотов для управления западными самолетами.