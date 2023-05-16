Тюменское село Готопутово отбили от огня

Село Готопутово Сорокинского района отбили от огня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области

Пожар возник на болоте в километре от населенного пункта. С огненной стихией боролись лесники, добровольцы, жители, глава поселения. В выходные лесники ликвидировали ландшафтный пожар в Северном болоте Сорокинского района.

Всего 15 и 16 мая в Тюменской области было ликвидировано 14 природных пожаров.

Шесть лесных пожаров на общей площади 3 292 га действуют в Тюменской области по данным на утро 16 мая, четыре из них на площади 83 га локализованы. За сутки 15 мая было зафиксировано четыре новых лесных пожара. Ликвидированы четыре лесных пожара на площади 228,7 га. Кроме того, 16 мая ликвидированы еще два лесных пожара на площади 3 203,2 га.

Также в регионе действуют шесть ландшафтных пожаров на общей площади 1 628,5 га. За прошедшие сутки ликвидировано восемь ландшафтных пожаров на площади 289 га.

Тушением природных пожаров занимаются 913 человек и 162 единицы техники. Продолжается активное применение авиации – работают пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 242 слива воды общим объемом 1 784 тонны.