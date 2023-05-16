16 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семикласснику из Екатеринбурга выстрелили в глаз из страйкбольного пистолета

Ученик 7-класса из Екатеринбурга выстрелил в глаз своему однокласснику из страйкбольного пистолета. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел в школе №175 еще 21 апреля. Дети играли, один из них выстрелил в одноклассника. Пластиковый шарик попал в глаз школьнику. Медработники учреждения оказали помощь мальчику, вызвали "скорую", а в школе начались проверки.

"В результате проведенного служебного расследования были выявлены нарушения в организации проведения уроков физической культуры, учитель физической культуры привлечен к ответственности. В образовательной организации в настоящее время усилен контроль занятости обучающихся во время перемен, взят на особый контроль администрации вопрос качества проведения учебного процесса. В рамках внутреннего расследования продолжается проверка исполнения планов воспитательной работы с классными коллективами", - сообщили в администрации Екатеринбурга.

Там также добавили, что страйкбольный пистолет школьнику купили для игр родители. Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку.

"Заявление по факту травмирования несовершеннолетнего поступило в отдел полиции №5. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. После установления степени тяжести вреда здоровью ребенка, будет принято процессуальное решение", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Теги: страйкбольный пистолет, семиклассник, Екатеринбург


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